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  • 24Yan

    YEVLAX RAYON MƏRKƏZİ XƏSTƏXANASINA DİREKTOR TƏYİN EDİLİB

    Səhiyyə

    1 Nazirlər Kabineti yanında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Zaur Əliyevin əmri ilə Yevlax Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının və Yevlax Şəhər Uşaq Xəstəxanasının bazalarında mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq Yevlax Rayon Mərkəzi Xəstəxanası publik hüquqi şəxs, Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının bazasında isə Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanası publik hüquqi şəxs yaradılıb.

    Yevlax Rayon Mərkəzi Xəstəxanası publik hüquqi şəxsə Azər İsmayılov direktor təyin edilib.

    Azər İsmayılov Azərbaycan Tibb Universitetinin məzunudur, daha sonra təhsilini Türkiyənin Ege Universitetində davam etdirmişdir.

    Qeyd edək ki, icbari tibbi sığorta sisteminin həyata keçiriləcəyi  Mingəçevir və Yevlaxdakı dövlət tibb müəssisələrinə təyin edilən direktorlar inzibati, təsərrüfat və maliyyə işlərinə nəzarət edəcəklər.

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    Müəllif: jurnalist, 17:17

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