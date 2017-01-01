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  • 24Yan

    MƏKTƏBLƏRDƏ 5 GÜN DƏRS OLMAYACAQ

    Təhsil

     Yanvarın 27-dən 31-dək dərs olmayacaq. Bu barədə Təhsil Nazirliyinin məlumatında deyilir.

    Qeyd edək ki, “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 13 yanvar tarixli 5 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ümumtəhsil məktəblərinin Nümunəvi Nizamnaməsi”n- də dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 30 oktyabr tarixli 362 nömrəli qərarına əsasən, dərs ili ərzində 5 gün payız tətili(16-20 noyabr), 5 gün qış tətili (27-31 yanvar) və ibtidai siniflər üçün 5 günlük (1-5 may) əlavə yaz tətili müəyyən edilib.

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    Müəllif: jurnalist, 17:25

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