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  • 14Fev

    İCTİMAİ TƏŞKİLATLAR VƏ SİYASİ PARTİYALARLA İŞ SAHƏSİNDƏ

    Digər

     Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xalqımızın xoşbəxt rifahı naminə həyata keçirdiyi uğurlu daxili və xarici siyasətin yerlərdə təbliği, ölkə Prezidentinin nitqlərinin öyrənilməsi, fərman və sərəncamlarından irəli gələn vəzifələrin, ölkənin ictimai – siyasi həyatında baş verən proseslərin ictimaiyyətin bütün təbəqələrinə daha dərindən və ardıcıl şəkildə çatdırılması məqsədilə rayonda idarə və müəssisə rəhbərlərindən, rayon fəallarından, ziyalılardan, ağsaqqallardan ibarət təbliğat qrupları fəaliyyət göstərir. Təbliğat qrupları tədbirlər planına uyğun olaraq şəhərin ayrı – ayrı idarə və müəssisələrində, qəsəbə və kəndlərində ay ərzində 45 – 50 görüş keçirir.

    2016 – cı ildə rayon ərazisində ictimai – siyasi vəziyyət sabit olmuşdur.

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    Müəllif: jurnalist, 14:56

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