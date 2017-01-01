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  • 07Mar

    BAHAR AZƏRBAYCANA MARTIN 20-DƏ GƏLƏCƏK

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     Bu il Azərbaycan ərazisində baharın gəlişi martın 20-də Bakı vaxtı ilə təxminən saat 14:29 radələrində baş verəcək.

    Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasından verilən məlumata görə, AMEA-nın Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının direktor müavini, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Xıdır Mikayılov bildirib ki, martın 19-da Günəş səmanın cənub yarımkürəsindən şimal yarımkürəsinə keçid edəcək. O deyib ki, həmin an Günəş Yerin hərəkət  müstəvisi ilə Yerin ekvator müstəvisinin kəsişdiyi nöqtədə olacaq. Bu nöqtəyə astronomiyada “yaz bərabərliyi nöqtəsi” deyilir. Günəş həmin nöqtədə olanda gecə və gündüz bərabərliyi qeydə alınacaq. Həmin andan şimal yarımkürəsində astronomik bahar başlayır və bu, iyunun 21-dək davam edir.

    Qeyd olunub ki, fevralın 21-də Azərbaycanda ilk çərşənbə, martın 14-ü isə axır çərşənbədir.

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    Müəllif: jurnalist, 11:25

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