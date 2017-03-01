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  • 07Mar

    Mədəniyyət

    2 İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı “Ana Vətən səninləyik” iki hissəli dramatik dastan tamaşasını Xocalı soyqrımının 25-ci il dönümünə həsr etmişdir. Yevlax teatrsevərləri müəllifi və quruluşcu rejissoru İftixar Piriyev olan tamaşaya baxmışlar.

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    Müəllif: jurnalist, 11:35

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