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  • 09Mar

    ÖZ İŞİNƏ MƏSULİYYƏTLƏ YANAŞIR

    Digər

     17 ilə yaxındır ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Yevlax rayon təşkilatında uçot işləri üzrə təlimatçı işləyən Aynur Quliyeva fəallığı, çalışqanlığı, üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirməsi, səmimiliyi, çalışdığı kollektivdə mehriban davranışı ilə seçilir.

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    Müəllif: jurnalist, 16:49

İsmarıclar bağlıdır.